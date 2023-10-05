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Услуги ведущего на свадьбу в Перми резко подорожали

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unsplash.com

В Перми значительно возросли стоимость услуг свадебного ведущего. За последний сезон средний расход на услуги тамады увеличился с 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «РБК-Пермь» со ссылкой на представителей пермской индустрии мероприятий.

Согласно данным издания, теперь проведение свадебного торжества в среднем обходится пермякам в 550 тысяч рублей. Эксперты также указывают на то, что есть те, кто тратит на свадьбу всего 150 тысяч рублей, в то время как у некоторых сумма достигает 800 тысяч рублей.

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