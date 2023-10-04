Жители Перми готовы терпеть абьюз на работе ради повышения

Неадекватные требования руководства, невозможность изменить хоть что-то в рабочих процессах и отказ в повышении заработной платы — основные поводы написать заявление на увольнение. Согласно опросу, проведенному Группой Ренессанс страхование и исследовательским центром Зарплаты.ру, пермяки считают неприемлемым, если в офисе их заставляют выполнять работу за других и внушают чувство стыда за собственные действия.

Больше половины (52%) жителей Перми хотя бы раз в жизни были вынуждены менять работу из-за конфликтной атмосферы в коллективе. Каждый пятый (22%) из них, признается, что был вынужден уволиться из-за поведения коллег более одного раза за свою карьеру. Тем не менее, пермяки готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего.

Конец терпению для каждого четвертого наступает, когда у работодателя появляются неадекватные требования к выполнению работы (27%). Для 13% точкой невозврата становится осознание, что изменить внутренние процессы в компании невозможно, а для 11% поводом написать заявление стал отказ в повышении заработной платы. В топ-5 причин также вошли резкое увеличение объема задач (10%) и факт того, что токсичный коллега остается работать в коллективе (8%).

Наиболее яркими проявлениями нездоровых отношений на работе сотрудники считают принуждение к выполнению задач за других сотрудников (47%), внушение чувства вины за своевременный уход с работы (25%) и подталкивание сотрудника к сомнениям в собственной профпригодности (21%). Из-за этого у подавляющего большинства пермяков (63%) появляются проблемы со здоровьем, что только усиливает мотивацию к увольнению. Респонденты считают, что их бы удержала возможность взять дополнительный медицинский отпуск (39%). Каждому четвертому (28%) достаточно будет возможности спокойного прохождения полноценного медицинского обследования, а 25% — настаивают, что работодатель должен ежегодно предоставлять сотрудникам комплексное обследование у врачей. Только так они смогут настроить баланс и не переживать по пустякам.

Жители Перми считают, что пережить неблагоприятную атмосферу в офисе им помогли бы позитивные изменения в карьерном треке. Для трети (29%) респондентов увеличению количества «гормона счастья» стало бы повышение в должности. 24% обрадовались бы возможности частичной удаленной работы, а увольнение токсичного коллеги порадует 20% сотрудников.