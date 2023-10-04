Власти Перми будут платить за помощь в поимке граффитистах-вандалах

Власти Пермского края планируют объявить награду в размере 15 тыс. рублей за предоставление информации о нелегальных граффитистах. Как сообщил первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, новая система разрабатывается по поручению губернатора и будет запущена этой осенью.

Марданов отметил, что ловить или задерживать граффитистов не требуется, достаточно сообщить информацию о них и, если есть возможность, зафиксировать нарушение на камеру.

По словам чиновника, на сегодня самым «изрисованным» районом Перми является Мотовилиха. Только за первое полугодие этого года здесь выявлено 1 200 граффити.