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Власти Пермского края запретят продавать сигареты в киосках

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unsplash.com

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в региональное Законодательное Собрание на рассмотрение внесен законопроект, который вводит дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Документ устанавливает запрет розничной торговли и табачной, и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления (вейпов) в нестационарных торговых объектах.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 26 октября на пленарном заседании краевого Заксобрания.

В случае принятия закона, его нарушение влечет сразу несколько наказаний. Помимо административных штрафов – для юридических лиц они составят от 30 до 50 тыс. руб., это изъятие имущества в рамках административного расследования. Причем, изыматься будет все имущество – и табачная продукции, и киоск, где она продается. Данная норма предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Отмечается, что мера не распространяется на населенные пункты региона, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты – магазины и павильоны.

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