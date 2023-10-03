Власти Пермского края запретят продавать сигареты в киосках

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в региональное Законодательное Собрание на рассмотрение внесен законопроект, который вводит дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Документ устанавливает запрет розничной торговли и табачной, и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления (вейпов) в нестационарных торговых объектах.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 26 октября на пленарном заседании краевого Заксобрания.

В случае принятия закона, его нарушение влечет сразу несколько наказаний. Помимо административных штрафов – для юридических лиц они составят от 30 до 50 тыс. руб., это изъятие имущества в рамках административного расследования. Причем, изыматься будет все имущество – и табачная продукции, и киоск, где она продается. Данная норма предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях РФ.



Отмечается, что мера не распространяется на населенные пункты региона, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты – магазины и павильоны.