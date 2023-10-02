18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Синоптики о погоде в Перми на этой неделе: самыми теплыми днями будут понедельник и четверг

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается теплая погода, превышающая норму на 4 градуса. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Самыми теплыми днями будут понедельник и четверг, когда температура днем достигнет +16°C. В остальные дни недели также будет достаточно тепло, с температурой выше 10 градусов. Ночи будут теплыми, столбик термометра будет на отметке +10...+12°C. В понедельник и вторник, 2 и 3 октября, возможны сильные дожди. А утром в пятницу, 6 октября, ожидается туман.

По предварительным данным, в выходные дни ожидается вторжение арктического воздуха с Баренцева моря, что приведет к понижению температуры до +1...+6°C. В северных и восточных районах также возможен мокрый снег.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: