Синоптики о погоде в Перми на этой неделе: самыми теплыми днями будут понедельник и четверг

В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается теплая погода, превышающая норму на 4 градуса. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Самыми теплыми днями будут понедельник и четверг, когда температура днем достигнет +16°C. В остальные дни недели также будет достаточно тепло, с температурой выше 10 градусов. Ночи будут теплыми, столбик термометра будет на отметке +10...+12°C. В понедельник и вторник, 2 и 3 октября, возможны сильные дожди. А утром в пятницу, 6 октября, ожидается туман.

По предварительным данным, в выходные дни ожидается вторжение арктического воздуха с Баренцева моря, что приведет к понижению температуры до +1...+6°C. В северных и восточных районах также возможен мокрый снег.