Новым кандидатом на пост мэра Перми стала многодетная мать и секс-блогер

Одиннадцатым кандидатом на участие в конкурсе на должность главы города стала многодетная мама Ирина Боровик. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Новый кандидат также известна своей активностью в социальных сетях, где называет себя «блогером» и «секс-просветителем». В своих постах она отметила свои идеи и обещания, среди которых выборы на должность мэра, поддержка многодетных семей и семейных ценностей. Она также выразила надежду на то, что ее кандидатура будет рассмотрена в качестве возможного главы города.