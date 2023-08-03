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Новым кандидатом на пост мэра Перми стала многодетная мать и секс-блогер

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личная страница Иры Боровик «ВКонтакте»

Одиннадцатым кандидатом на участие в конкурсе на должность главы города стала многодетная мама Ирина Боровик. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Новый кандидат также известна своей активностью в социальных сетях, где называет себя «блогером» и «секс-просветителем». В своих постах она отметила свои идеи и обещания, среди которых выборы на должность мэра, поддержка многодетных семей и семейных ценностей. Она также выразила надежду на то, что ее кандидатура будет рассмотрена в качестве возможного главы города.

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