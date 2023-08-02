Некоторые пермские фонтаны отключат в День ВДВ

В День Воздушно-десантных войск почти все городские фонтаны будут отключены, за исключением фонтанов в 64- и 68-м квартале городской эспланады – у Театра-Театра и здания Заксобрания. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты» со ссылкой на городской департамент дорог и благоустройства.

Все городские фонтаны вернутся к прежнему режиму работы 3 августа. Также, напоминаем, что 2 августа в Перми запрещена розничная продажа алкогольной продукции, а также в связи с традиционным шествием десантников часть центральных улиц города будет временно перекрыта.