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В пермском саду им. Свердлова установлен аппарат с кормом для уток

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Фото: ПермьПарк

В саду им. Свердлова в Мотовилихинском районе Перми установлен специальный аппарат с кормом для уток. Водоплавающие обитают здесь в течение всего года.

Как сообщается на сайте администрации города, за небольшую плату – 20 рублей – аппарат выдает порцию корма. Этот корм сертифицирован и специально предназначен для кормления лебедей и уток.

Также на аппарате размещена памятка для жителей – какой корм подходит для птиц, а какой может навредить. Например, хлеб – это нездоровая пища для уток. Кормление уток хлебом может привести к расстройству желудка и другим более серьезным проблемам. Также птиц не рекомендуется кормить солеными крекерами, орешками, чипсами или сухариками.

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