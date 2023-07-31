В пермском саду им. Свердлова установлен аппарат с кормом для уток

В саду им. Свердлова в Мотовилихинском районе Перми установлен специальный аппарат с кормом для уток. Водоплавающие обитают здесь в течение всего года.

Как сообщается на сайте администрации города, за небольшую плату – 20 рублей – аппарат выдает порцию корма. Этот корм сертифицирован и специально предназначен для кормления лебедей и уток.

Также на аппарате размещена памятка для жителей – какой корм подходит для птиц, а какой может навредить. Например, хлеб – это нездоровая пища для уток. Кормление уток хлебом может привести к расстройству желудка и другим более серьезным проблемам. Также птиц не рекомендуется кормить солеными крекерами, орешками, чипсами или сухариками.