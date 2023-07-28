По прогнозам синоптиков в выходные в Перми ожидается жаркая погода

В выходные в Пермском крае с высокой долей вероятности столбик термометра достигнет +32...+33°C, а осадков почти не будет: кратковременные дожди ожидаются только в некоторых районах. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу, 29 июля, ожидается малооблачная погода, ветер слабый переменного направления. Температура ночью составит +13...+15°C, а днем потеплеет до +29...+31°C.

В воскресенье, 30 июля, также ожидаются малооблачная погода, без осадков. Столбик термометра ночью будет на отметке +18...+20°C, а днем около +29...+31°C.