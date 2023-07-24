В Перми увеличилась посещаемость торговых центров

За первое полугодие 2023 года посещаемость торговых центров в Пермском крае выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тем не менее, показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м, не достиг докризисного уровня. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные Focus Technologies.

За первое полугодие 2023 года посещаемость торговых центров на 24% ниже, чем в период до пандемии, аналогичный период 2019 года. Тот год стал последним периодом активности аудитории торговых центров, после чего показатели резко упали.