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В Перми увеличилась посещаемость торговых центров

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unsplash.com

За первое полугодие 2023 года посещаемость торговых центров в Пермском крае выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тем не менее, показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м, не достиг докризисного уровня. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные Focus Technologies.

За первое полугодие 2023 года посещаемость торговых центров на 24% ниже, чем в период до пандемии, аналогичный период 2019 года. Тот год стал последним периодом активности аудитории торговых центров, после чего показатели резко упали.

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