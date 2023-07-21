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В курортном поселке Усть-Качка за 132,79 млн рублей построят культурно-деловой центр

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Фото: страница ВК курорта "Усть-Качка"

В поселке Усть-Качка в 2024 году построят культурно-деловой центр. Краевое ГКУ «Центр организации закупок» проводит конкурс на разработку проектно-сметной документации и производству строительно-монтажных работ по заказу МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа». Информация появилась на сайте госуслуг.

Под строительство КДЦ выделен участок рядом с административным зданием по ул. Стройка, 2. Здание общей площадью не менее 800 квадратных метров должно быть рассчитано на 200 мест. Этажность — от одного до двух.

Стартовая стоимость тендера — 132,79 млн рублей. Из них 72,62 млн планируется потратить в следующем году. Победитель конкурса должен построить объект до 25 декабря 2024 года.

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