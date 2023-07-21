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Пляжи Перми успешно прошли проверку Роспотребнадзора

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unsplash.com

Роспотребнадзор продолжает контролировать качество воды и песка на самых посещаемых пляжах Пермского края. Как сообщает ведомство, новое санитарно-эпидемиологическое заключение на пляже в районе станции «КамГЭС» не было положительным, так как пробы песка и воды на этом пляже не соответствуют нормативам.

Однако, в Перми есть пляжи, на которых санитарные врачи дали положительное заключение: в районе автомоста, около Мотовилихинского пруда и в поселке Новые Ляды. Кроме того, в крае купание разрешается на пляжах в Усть-Качке на территории «Курорта Усть-Качка», на двух пляжах санатория «Демидково» и на пляже в Чайковском.

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