На дне Камы обнаружили старинный колесный пароход

На дне Камы водолазы Пермского центра подводных исследований обнаружили исторический артефакт – хорошо сохранившийся старинный колесный пароход. Предположительно это одно из первых судов Пермской судостроительной верфи — буксирный пароход типа «Пермский первенец» или пароход 732-серии, сообщили в Минприроды Прикамья.

Как рассказал руководитель водолазных спусков АНО «Центр подводных исследований» Денис Михалев, колесный пароход длиной 60 метров и шириной 8 метров лежит на шестиметровой глубине в 300 метрах от берега напротив завода «Машиностроитель».

Отмечается, что обнаруженный объект пригоден для судоподъема в целях музеефикации. Причину, почему судно затонуло, можно будет установить только после его подъема.