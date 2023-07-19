18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На дне Камы обнаружили старинный колесный пароход

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

На дне Камы водолазы Пермского центра подводных исследований обнаружили исторический артефакт – хорошо сохранившийся старинный колесный пароход. Предположительно это одно из первых судов Пермской судостроительной верфи — буксирный пароход типа «Пермский первенец» или пароход 732-серии, сообщили в Минприроды Прикамья.

Как рассказал руководитель водолазных спусков АНО «Центр подводных исследований» Денис Михалев, колесный пароход длиной 60 метров и шириной 8 метров лежит на шестиметровой глубине в 300 метрах от берега напротив завода «Машиностроитель».

Отмечается, что обнаруженный объект пригоден для судоподъема в целях музеефикации. Причину, почему судно затонуло, можно будет установить только после его подъема.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: