Циклоническая активность сохранится: синоптики о погоде в Перми на этой неделе

На этой неделе в Перми ожидается сохранение циклонической активности. О принесет с собой в регион ежедневные дожди, поэтому ситуация с засухой станет лучше. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 17 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, в центральных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10…+15°C, днем +20…+25°C.

Со вторника по четверг, с 18 по 20 июля, ночью воздух прогреется до +12…+17°C, днем до +20…+25°C. В эти дни ожидается облачная погода, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.

В пятницу, 21 июля, за окном ночью будет +12…+17°C, днем +21…+26°C. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.