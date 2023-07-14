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Погоду будут формировать циклоны: синоптики о погоде в Перми в выходные

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unsplash.com

В выходные в Пермском крае погоду будут формировать циклоны. Плотная облачность помешает дневному прогреву, поэтому будет прохладно. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 15 июля, ожидается облачная погода, возможен умеренный дождь. Температура ночью составит +13...+15°C, а днем потеплеет до +16...+18°C. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

В воскресенье, 16 июля, также переменная облачность,  в отдельных районах ожидается небольшой дождь. Столбик термометра ночью будет на отметке +11...+13°C, а днем около +21...+23°C. Ветер восточный 3-8 м/с.

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