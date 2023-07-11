Фасад Заксобрания в Перми будет использоваться для световых проекций

Пермское Законодательное Собрание, расположенное на улице Ленина, 51, будет использовано для световых проекций во время международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Перми с 19 по 22 октября этого года. Об этом сообщает издание «Текст».

В настоящее время проводится отбор подрядчика. Предполагается, что световое оборудование будет установлено на опорах, находящихся на расстоянии 50 метров от здания. Подрядчик должен использовать оборудование с большим световым потоком для достижения уровня освещенности не менее 300 LX из-за повышенной внешней освещенности.