18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Фасад Заксобрания в Перми будет использоваться для световых проекций

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: пресс-служба администрации Перми

Пермское Законодательное Собрание, расположенное на улице Ленина, 51, будет использовано для световых проекций во время международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Перми с 19 по 22 октября этого года. Об этом сообщает издание «Текст».

В настоящее время проводится отбор подрядчика. Предполагается, что световое оборудование будет установлено на опорах, находящихся на расстоянии 50 метров от здания. Подрядчик должен использовать оборудование с большим световым потоком для достижения уровня освещенности не менее 300 LX из-за повышенной внешней освещенности.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: