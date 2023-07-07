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По прогнозам синоптиков в выходные в Перми ожидается переменная облачность

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unsplash.com

В выходные в Пермском крае, 8 и 9 июля, ожидается переменная облачность. При этом дожди ожидаются лишь в отдельных районах, а порывы ветра будут колебаться в пределах 3-8 м/с, при грозе могут достигнуть до 15-20 м/с. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 8 июля, температура воздуха ночью составит +13...+18°C, днем от +27...+32°C. В северных районах температура будет ниже и составит от +21...+26°C. В воскресенье, 9 июля, столбик термометра ночью составит +15...+20°C, днем воздух прогреется до +29...+34°C, а на севере будет прохладнее – +23...+28°C.

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