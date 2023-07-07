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В Перми могут снести старый терминал аэропорта

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Дмитрий Астахов

АО «Международный аэропорт „Пермь“» не планирует использовать старое здание терминала в будущем и рассматривает возможность его сноса. Как рассказала управляющий директор АО «Международный аэропорт „Пермь“» Султан Джармуханов, планов на использование старого здания у предприятия нет.

Здание площадью 4500 кв. м. не используется с 2018 года. Ранее рассматривалась идея размещения на этом участке МРЭО ГИБДД, но от этого плана отказались. В перспективе объект может быть снесен, а участок использован для стоянки судов или под размещение грузового хаба.

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