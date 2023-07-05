Открытие надземного перехода в Перми перенесли на 2024 год

Строительство надземного перехода через улицу Попова должно быть завершено в первом квартале 2024 года, а не в 2023 году, как планировалось ранее. Об этом сообщает издание Business Class.

Переход будет находиться рядом с МФЦ «Эспланада» и свяжет участки Советской улицы. В настоящее время уже произведен перенос инженерных коммуникаций. В дополнение к надземному переходу, в перспективе планируется строительство подземного перехода от МФЦ «Эспланада» через Монастырскую улицу к кварталу, ограниченному улицами Осинская, Монастырская, Попова и Окулова. Пока точные сроки строительства не назывались.