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Открытие надземного перехода в Перми перенесли на 2024 год

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пресс-служба ГК «Проспект»

Строительство надземного перехода через улицу Попова должно быть завершено в первом квартале 2024 года, а не в 2023 году, как планировалось ранее. Об этом сообщает издание Business Class. 

Переход будет находиться рядом с МФЦ «Эспланада» и свяжет участки Советской улицы. В настоящее время уже произведен перенос инженерных коммуникаций. В дополнение к надземному переходу, в перспективе планируется строительство подземного перехода от МФЦ «Эспланада» через Монастырскую улицу к кварталу, ограниченному улицами Осинская, Монастырская, Попова и Окулова. Пока точные сроки строительства не назывались.

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