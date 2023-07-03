Синоптики о погоде в Перми: начало июля порадует теплом

Рабочая неделя в Перми ожидается жаркой. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 3 июля, ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза в отдельных районах. Температура воздуха ночью составит +12...+17°C, днем +24...+29°C.

Во вторник, 4 июля, возможен кратковременный дождь и гроза в отдельных районах. Температура воздуха ночью достигнет +12...+17°C, а днем +25...+30°C.

В среду и четверг, 5 июля и 6 июля, переменная облачность, по востоку и юго-востоку местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Столбик термометра ночью покажет +12...+17°C, днем воздух прогреется до +26...+31°C.

В пятницу, 7 июля, также переменная облачность, по северу кратковременный дождь и гроза. Ночью за окном будет +12...+17°C, днем +27...+32°C.