У Речного вокзала в Перми установили стойки с открытками для туристов

На пропускных пунктах возле Речного вокзала поставили туристические стойки с бесплатными буклетами для гостей города, которые прибывают в Пермь в рамках речных круизов. Об этом сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.

Кроме того, на стойках представлены туристические карты, буклеты экскурсионного автобуса «Пермь-300», событийные календари, лифлеты с описанием достопримечательностей, наборы наклеек, открытки. Такие туристические стойки также установлены в аэропорту для прилетающих пассажиров.