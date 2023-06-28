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Конкурс на должность главы Перми пройдет в августе

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Фото: Павел Воробьев

В Перми 17 августа пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Все желающие могут подать документы для участия, прием заявок начинается 4 июля и закончится 3 августа. Потенциальные кандидаты должны будут представить конкурсной комиссии свои программы развития краевой столицы. В состав комиссии войдут 12 человек: шестеро назначаются губернатором Пермского края, вторая половина — городской думой.

Напомним, Алексей Демкин 27 июня покинул пост мэра Перми. Врио главы города назначена вице-мэр Ольга Андрианова.

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