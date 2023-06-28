В Перми со дна Камы подняли затонувший пароход

Старый советский теплоход типа «Шестая Пятилетка» весом 140-150 тонн был обнаружен на дне реки Кама в Перми. Подъем занял два дня, после чего теплоход был разобран на металлолом, поскольку его останки не представляли культурной или исторической ценности, как сообщило краевое правительство. Эта работа была частью пилотного проекта по оздоровлению экосистемы реки.

Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов Пермского края, отметил, что осуществление таких работ необходимо для улучшения экологии, обеспечения безопасного судоходства и сохранения природных рекреационных ресурсов региона. Он также подчеркнул, что извлечение и утилизация затонувших объектов благоприятно влияют на улучшение состояния окружающей среды.

Пермский центр подводных исследований предполагает, что на дне Камы может находиться около сотни затонувших судов.