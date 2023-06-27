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На должность исполняющей обязанности мэра Перми назначена Ольга Андрианова

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пресс-служба администрации Перми

Сегодня Депутаты Пермской городской думы приняли заявление главы Перми Алексея Демкина о сложении полномочий. Он переходит на работу в краевое правительство. 

«В начале 2021 года, когда я вступил в должность Главы города, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обозначил передо мной основную задачу – подготовить город к юбилею и на достойном уровне провести его. Уверен, всем заметно, как за последние годы преобразился город, стал более ухоженным, красивым, современным. Да и масштабы празднования Дня города будут вспоминаться еще долго. И это результаты большой работы краевых и городских властей, депутатов, общественности», – отметил в своем ответном слове Алексей Демкин.

Временно исполняющей обязанности главы Перми с 28 июня назначена Ольга Андрианова. С 2022 года она занимает должность замглавы администрации Перми, курируя блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения».

Новый глава Перми будет выбран на конкурсной основе депутатами Гордумы. Кандидаты должны будут подать документы до 3 августа.

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