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Граффити о Пермском периоде появились в подземном переходе к Каме

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В Перми в подземном переходе к Каме начали рисовать графические изображения, которые посвящены эре Пермского периода. Цель проекта – создать хронологическую шкалу, которая наглядно раскрывает историю Пермского периода. Каждая эра будет обозначена своим цветом, рисунком и краткой исторической справкой.

В администрации Ленинского района города сообщили: «Подобные проекты помогают сделать из любого объекта инфраструктуры не только функциональный, но и культурный, смысловой объект. Таким образом, из подземного перехода будет создана новая достопримечательность Ленинского района, а движение по нему станет не только удобным, но и познавательным».

Пермский период – последний геологический период палеозойской эры, который начался 298,9 ± 0,15 млн лет назад и продолжался около 47 млн лет. Пермь стала единственным городом в мире, который дал название целому геологическому периоду.

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