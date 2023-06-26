Эксперты назвали самую высокооплачиваемую сферу для работы в Перми

В Перми сфера IT и связь оказалась отраслью с самыми высокими зарплатами. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости. По данным исследования, пермские IT-специалисты в среднем зарабатывают 76 тыс. рублей. При этом средняя зарплата в регионе составляет 53 тыс. рулей.

На первом месте в рейтинге городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями — Москва. В столице больше всех зарабатывают сотрудники финансовых организаций — в среднем 227 тыс. рублей. Второе и третье места заняли Мурманск и Петропавловск-Камчатский с доходами 205 и 190 тыс. рублей соответственно. Самыми доходными отраслями в этих городах стали рыболовство, сельское и лесное хозяйство.

Пермь заняла в рейтинге 51 место среди городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями.