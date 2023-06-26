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На этой неделе в Перми воздух прогреется до +26 градусов

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unsplash.com

На этой неделе в Пермском крае максимальная температура воздуха достигнет +26 градусов. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Так, в понедельник, 26 июня, днем столбики термометра достигнут отметки +17...+22. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах — грозы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, по югу с порывами до 14 м/с.

Во вторник температурный фон не сильно изменится: ночью +7...+12, днём +17...+22. Также возможны дожди и грозы. Ветер северный 2-7 м/с.

Самым жарким днем станет среда, 28 июня. Дем воздух прогреется до +18...+23, по югу и юго-западу +21...+26. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с.

В четверг и пятницу температура воздуха — ночью  +9...+14, днем +19...+24. Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза.

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