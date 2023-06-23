Пляж около КамГЭС в Перми не прошел санитарную проверку Роспотребнадзора

В Пермском крае к пляжному сезону готовы шесть пляжей: два пляжа у санатория «Демидково», в районе Коммунального моста в Перми, у Мотовилихинского пруда, в Новых Лядах и Усть-Качке. Они соответствуют санитарным нормам и готовы к приему отдыхающих, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Однако, проверку Роспотребнадзора не прошел пляж около КамГЭС. Пробы воды в районе пляжа не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

Всего летом в Пермском крае планируется открытие 15 пляжей.