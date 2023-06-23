Синоптики о погоде в Перми: в выходные ожидается потепление

В выходные в Пермском крае ожидается потепление до +22°C градусов и кратковременные дожди. Об этом сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 24 июня, ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Температура ночью составит +7...+12 °C, а днем потеплеет до +17...+22 °C.

В воскресенье, 25 июня, также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Столбик термометра ночью будет на отметке +5...+10 °C, а днем около +16...+21 °C.