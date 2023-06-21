Половина городских объектов в Перми недоступна для маломобильных граждан

Члены молодежного парламента Перми на комитете гордумы по пространственному развитию и благоустройству представили результаты общественного мониторинга по доступности городской среды для маломобильных категорий граждан.

Активисты проверили 73 парковочных места, 33 тротуара вдоль улиц, 232 объекта социальной инфраструктуры. Оценивалась доступность объектов, звуковые сигналы светофоров, заниженные бордюры на тротуарах, наличие желтых предупреждающих полос, парковка. Самый высокий показатель наличия специализированных парковочных мест — в Ленинском районе (65%), самый низкий — в Мотовилихе (17%).

Так, по данным исследования, в Перми доступность городской среды составляет 47%, для слабовидящих — 22%, для жителей с проблемами опорно-двигательной системы — 66%.

По словам члена Молодежного парламента Перми Ивана Садовникова-Стенно, людям с инвалидностью невозможно комфортно пользоваться такими местами как театры, музеи, дома культуры. Кроме того, водители автобусов не подъезжают достаточно близко к остановочной платформе или могут вообще не остановиться, даже если нажимать на соответствующую кнопку вызова водителя.