Арктическое вторжение: синоптики о погоде в Перми на этой неделе

В Пермской крае рабочая неделя ожидается очень холодной. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, температура воздуха окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Существенных осадков при этом не ожидается.

Самой холодной станет ночь на вторник, 20 июня: температура воздуха опустится до +1…+6˚C. Дневная температура воздуха с понедельника по среду ожидается на уровне +9…+14˚С.

Постепенное потепление начнется с четверга 22 июня. Температура днем составит до +15˚С. В пятницу, 23 июня, воздух прогреется до +16…+17˚С. В субботу столбики термометра поднимутся до +18…+23˚С.