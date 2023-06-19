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Арктическое вторжение: синоптики о погоде в Перми на этой неделе

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unsplash.com

В Пермской крае рабочая неделя ожидается очень холодной. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, температура воздуха окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Существенных осадков при этом не ожидается.

Самой холодной станет ночь на вторник, 20 июня: температура воздуха опустится до +1…+6˚C. Дневная температура воздуха с понедельника по среду ожидается на уровне +9…+14˚С.

Постепенное потепление начнется с четверга 22 июня. Температура днем составит до +15˚С. В пятницу, 23 июня, воздух прогреется до +16…+17˚С. В субботу столбики термометра поднимутся до +18…+23˚С.

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