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В ТРК «Семья» откроется магазин турецкого бренда одежды

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Константин Долгановский

В конце июня на третьем этаже первой очереди ТРК «Семья» откроется магазин турецкого бренда одежды фаст-фэшн Koton. Отдел займет площадь около 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба комплекса. Точная дата открытия будет объявлена позже.

В минувшие выходные на третьем этаже первой очереди ТРК «Семья» заработал магазин одежды Zolla. А 20 июня на втором этаже второй очереди ТРК начнет работу магазин обуви и аксессуаров Monro.

К июлю планируется полное заполнение вакантных площадей.

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