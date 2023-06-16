Часы обратного отсчета до 300-летия Перми останутся в сквере Татищева

Часы обратного отсчета до 300-летия Перми останутся в сквере им. Татищева и будут показывать время. Как сообщил глава Перми Алексей Демкин, в ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время.

Отметим, к юбилею города сквер им. Татищева был благоустроен. Здесь уложено более 1400 кв. метров новой тротуарной плитки и установлено 900 метров бортового камня. Для благоустройства сквера использованы неприхотливые многолетние цветы и растения, с более длительным периодом цветения и декоративности, зимостойкие и требующие минимум ухода – это флокс, хоста, эхинацея, ирис и другие. Также в честь 300-летнего юбилея Перми в сквере были установлены приствольные решетки для деревьев с эмблемой праздника.