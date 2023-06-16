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По прогнозам синоптиков в выходные в Перми вновь похолодает

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unsplash.com

В выходные в Пермском крае, 17 и 18 июня, произойдет похолодание. При этом температура будет снижаться без осадков, дожди ожидаются лишь в отдельных районах, а порывы ветра до 3-8 м/с. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Так, в субботу в Перми ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +16...+18°C. В воскресенье – облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометра ночью будут на отметке +3...+5°C, днем +15...+17°C.

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