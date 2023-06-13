Рядом с набережной художники нарисуют стрит-арт, посвященный Пермскому периоду

Рядом с набережной появится граффити, посвященное Пермскому периоду. Изображение будет нанесено на стены подземного перехода, который ведет к набережной Камы от Коммунального моста.

Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, совместно с Музеем пермских древностей и при финансовой поддержке ПАО «Уралкалий» разработан уникальный проект: граффити, которое расскажет о Пермском периоде в виде хронологической шкалы. Каждая эра будет обозначена своим цветом, рисунком и краткой исторической справкой.

В ближайшее время художники приступят к работам.