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Рядом с набережной художники нарисуют стрит-арт, посвященный Пермскому периоду

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Рядом с набережной появится граффити, посвященное Пермскому периоду. Изображение будет нанесено на стены подземного перехода, который ведет к набережной Камы от Коммунального моста.

Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, совместно с Музеем пермских древностей и при финансовой поддержке ПАО «Уралкалий» разработан уникальный проект: граффити, которое расскажет о Пермском периоде в виде хронологической шкалы. Каждая эра будет обозначена своим цветом, рисунком и краткой исторической справкой.

В ближайшее время художники приступят к работам.

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