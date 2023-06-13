Нейросеть восстановила звуки Перми с 1903 по 1945 годы

Проект Perm Sound с помощью нейросети AudioLDB воссоздал звуки Перми с 1903 по 1945 годы. Как сообщает интернет-издание «ТЕКСТ» со ссылкой на авторов проекта, для работы были использованы воспоминания жителей города того времени и выделены отрывки, которые описывают, как звучали различные места города. В результате были созданы маленькие нарезки звуков продолжительностью 5-7 секунд, которые передают атмосферу той эпохи.

Проект Perm Sound позволяет услышать звучание города, которое сильно отличается от современного. Например, на площади Дружбы тогда находился аэродром, а на Заимке купались студенты и преподаватели.