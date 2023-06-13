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Синоптики о погоде в Перми: предстоящая рабочая неделя ожидается теплой

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unsplash.com

Следующая рабочая неделя будет теплой и комфортной, а в большинстве районов будет сухо. Днем температура будет достигать летних +25°С. Ночью ситуация будет спокойнее и без заморозков, за исключением вторника. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Во вторник, 13 июня, ожидается малооблачная погода, в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +18…+23°С.

В среду, 14 июня, ночью воздух прогреется до +5…+10°С, днем до +21…+26°С. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

В четверг, 15 июня, столбик термометра ночью покажет +5…+10°С, а днем +20…+25°С. В пятницу, 16 июня, за окном ночью будет +4…+9°С, днем +20…+25°С. В эти дни также ожидается переменная облачность, а в отдельных районах кратковременный дождь.

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