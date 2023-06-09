Только один пляж в Пермском крае прошел проверку Роспотребнадзора

Роспотребнадзор проводит проверку качества песка и воды на пляжах Пермского края перед началом купального сезона. По данным ведомства, пока только один соответствует гигиеническим нормам — на Каме около санатория «Усть-Качка».

Пять пляжей на Каме не прошли проверку. Пробы воды на пляже около КамГЭС, в Осе, Полазне и Добрянке не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

Как сообщалось ранее, официальный купальный сезон в Перми планируется открыть с 15 июня. Всего в этом году планируется открыть 15 официальных мест массового отдыха и купания.