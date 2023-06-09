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Только один пляж в Пермском крае прошел проверку Роспотребнадзора

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unsplash.com

Роспотребнадзор проводит проверку качества песка и воды на пляжах Пермского края перед началом купального сезона. По данным ведомства, пока только один соответствует гигиеническим нормам — на Каме около санатория «Усть-Качка».

Пять пляжей на Каме не прошли проверку. Пробы воды на пляже около КамГЭС, в Осе, Полазне и Добрянке не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

Как сообщалось ранее, официальный купальный сезон в Перми планируется открыть с 15 июня. Всего в этом году планируется открыть 15 официальных мест массового отдыха и купания.

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