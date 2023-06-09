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В праздничные дни в Перми ожидается прохладная погода с дождями

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unsplash.com

В праздничные дни в Пермском крае, 10, 11 и 12 июня, ожидается прохладная погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу в Перми ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит +8…+10°C, днем +16…+18°C. В воскресенье будет переменная облачность без осадков. Столбик термометра ночью будет на отметке +3... +5°C, а днем +13... +15°C. В понедельник, 12 июня, также будет переменная облачность без осадков. Воздух ночью похолодает до +1... +3°C, а днем термометр покажет +14... +16°C.

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