По прогнозам синоптиков в эти выходные в Пермь придут грозы и дожди

В выходные в Пермском крае, 3 и 4 июня, продолжатся дожди, грозы и порывы ветра до 18 м/с. При этом температурный фон по-прежнему выше климатической нормы на 4-6 градусов. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Так, в субботу в Перми ожидается переменная облачность, умеренный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +24...+26°C. В воскресенье возможен кратковременный дождь. Столбики термометра ночью будут на отметке +11...+13°C, днем +23...+25°C.