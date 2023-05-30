Летний фестиваль «Город встреч» в Перми откроется с выступления группы «Чайф»

На пермской набережной 17 июня стартует летний фестиваль «Город встреч». Хэдлайнером шоу-программы станет группа «Чайф», которая выступит с пермскими артистами. Об этом сообщил режиссер фестиваля Илья Авербух.

Фестиваль продлится до конца лета. Его площадками станут разные локации в районах города. В программе фестиваля: Первые семейные игры, серия танцевальных перформансов «Танцуй. Открывай», эко-фестиваль «Переработка», хэдлайнером которого станет LAB – музыкальная лаборатория лидера группы Therr Maitz Антона Беляева, фестиваль нового театра, фестиваль живой культуры Перми «Обряды-наряды», фестиваль экстремальных видов спорта и классической музыки «Ведем себя культурно», выступление Дениса Мацуева на эспланаде и многое другое.

Гала-шоу к 300-летию Перми «Ночь города» состоится в конце августа на ключевых городских площадках. За один день будет показано все лучшее, созданное за время проведения фестиваля «Город встреч», а также результат работы звездных наставников и пермяков. Ключевым событием станет театрализованное музыкальное мультимедиашоу.

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