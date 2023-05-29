В Горьковском парке в Перми появилась инсталляция «Тени»

В Перми в Горьковском парке добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края установили инсталляцию «Тени». Это напоминание о всех детях, которые пропали и не найдены до сих пор. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» поискового отряда.

«На каждой фигурке мы сделали краткие "пояснения" от первого лица. Как будто дети сами рассказывают свою историю. Когда стемнело, мы подсветили фигуры фонариками. По деревьям поползли настоящие тени — это было очень символично. Слезы навернулись у многих, кто за этим наблюдал. Мне кажется, невозможно не понять наш посыл. Берегите детей», — комментирует Татьяна Пустобаева, руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Пермского края.

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