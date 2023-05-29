Концерты Zivert, Artik&Asti, «Иванушки International» и фестиваль диджеев: объявлена программу празднования Дня города в Перми

Власти столицы объявили праздничную программу мероприятий в честь 300-летия Перми. Более 15 площадок будут работать во всех районах Перми 11 и 12 июня. Для этого выбраны наиболее популярные и удобные для жителей территории – парки, площади возле Дворцов культуры. Центральными площадками празднования станут городская эспланада и набережная Камы.

Традиционно мероприятия начнутся 11 июня со встречи Дня города Перми. В этом году основные события встречи Дня города «переедут» на площадь перед Пермским академическим Театром-Театром. В 19:00 стартует концертная программа от организаторов «Строгановской премии». В 22:40 начнется концерт певицы Zivert.

За несколько минут до 00:00, времени наступления 12 июня, стартует видеотрансляция из сквера им. основателя Перми Василия Татищева, где установлены часы обратного отсчета времени до юбилея.

В 12:00 12 июня будет дан старт большой праздничной программе на главной сцене перед Пермским академическим Театром-Театром. Здесь выступят приглашенные артисты российской эстрады: Александр Айвазов и Татьяна Овсиенко, группа «Невский проспект», Ирина Нельсон и группа «REFLEX», Ваня Дмитриенко и Денис Клявер, группы Artik&Asti и «Иванушки International».

Кроме того, на городской эспланаде, в 66-м квартале, с 12:00 будут работать интерактивные площадки. Здесь можно будет посмотреть показательные выступления спортсменов, мастер-классы от ремесленников, концертные номера. В рамках молодежного фестиваля «Периметр» будут организованы лаунж-зоны и выступления представителей популярных молодёжных уличных субкультур.

Будет насыщена событиями и обновленная к 300-летию города набережная левого берега Камы. С 13:00 здесь будет идти фестиваль диджеев. До 21:00 на малой сцене выступят начинающие диджеи Перми, а на сцене, расположенной в новом амфитеатре набережной, с 13:00 до 23:30 пройдут выступления именитых диджеев, в том числе специально приглашенных в Пермь. Гостями праздника станут известные российские диджеи –музыкальный проект Filatov & Karas и DJ Smash.

Завершением праздничного юбилейного дня станет уникальный театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме». С 23:40 до 00:00 пермяки и гости города увидят шоу с участием артистов и флайбордистов. В шоу будут задействованы акватория реки Камы и Коммунальный мост, увидеть его можно будет с обоих берегов.

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