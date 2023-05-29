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Синоптики о погоде в Перми: последние майские дни и начало июня порадуют теплом

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unsplash.com

Последние майские дни и начало июня в Пермском крае порадуют теплом. Неделя ожидается теплее климатической нормы: по востоку отклонение ожидается около +6°C, ближе к западным окраинам региона – около +4°C. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 29 мая, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью +15…+20°C, днем +25…+30°C, по северу +21…+26°C. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами при грозе до 20 м/с.

Во вторник, 30 мая, ночью воздух прогреется до 9…+14°C, днем до +22...+27°C. В отдельных районах кратковременный дождь. В среду, 31 мая, температурный фон не поменяется, но местами возможны грозы с порывами ветра до 18 м/с.

В первые дни лета — 1 и 2 июня — столбики термометра ночью поднимутся до отметки +7…+16°C, днем +19...+24°C. Местами кратковременный дождь.

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