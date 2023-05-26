В этом году в Пермском крае откроется 12 пляжей и более 40 мест массового отдыха у воды

На заседании краевого правительства обсудили подготовку к купальному сезону. Традиционно он откроется в Пермском крае в июне.

Как сообщает министерство территориальной безопасности, в этом сезоне в регионе планируется открыть 12 пляжей (в Пермском муниципальном и Чайковском и Добрянском городских округах) и более 40 мест массового отдыха у воды в 20 муниципалитетах региона. В Нытвенском и Кунгурском округах их будет по пять, в Соликамском, Чердынском и в Перми — по четыре. Также они откроются в Ильинском, Красновишерском, Октябрьском, Еловском и Кудымкарском городских и муниципальных округах, по одному — в Верещагинском, Горнозаводском, Лысьвенском, Осинском, Очерском, Чусовском, Березовском, Сивинском, Уинском и Частинском.

В местах отдыха людей на время купального сезона будут выставлены спасательные посты. Местные власти также должны установить запрещающие знаки и информационные аншлаги о безопасности на водных объектах в неорганизованных и опасных для купания местах.