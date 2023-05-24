В центре Перми 28 мая будет временно ограничено движение транспорта

В Перми в воскресенье, 28 мая, будет временно ограничено движение транспорта на центральных улицах города. В этот день состоится шествие и возложение цветов, посвященное Дню пограничных войск. Об этом сообщается на сайте пресс-службы администрации города.

Так, с 09:00 до 12:45 будет временно ограничено движение транспорта по улице Монастырской на участке от здания Речного вокзала до улицы Сибирской.

С 10:30 до 13:00 — по улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского с временной приостановкой движения всех видов транспорта по перпендикулярным улицам на время прохождения колонны.

С 09:00 до 12:45 будет временно приостановлено движение общественного транспорта по улице Монастырской на участке от здания Речного вокзала до улицы Сибирской и по улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского.

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что в связи с проведением шествия возможны изменения в работе автобусных маршрутов №3 и №51. Так, с 09:00 до 12:45 маршруты будут следовать до остановки «Сквер имени Решетникова».

Кроме того, с 10:00 27 мая до 13:00 28 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на улице Монастырской на участке от здания Речного вокзала до улицы Сибирской и на улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского.