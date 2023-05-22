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В Перми после ремонта вновь заработал фонтан в сквере им. Дзержинского

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Яндекс.Карты/Elena К.

В сквере им. Дзержинского после капитального ремонта был запущен фонтан. В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, была выполнена облицовка чаши бетонными накрывными камнями, а также проведены работы по восстановлению отсутствующих камней из кальцита, расположенных на парапетной части фонтана. Кроме того, чаши фонтана были очищены от мусора. Теперь восстановленные чаши фонтана работают ежедневно

Кроме того, в рамках ремонта сквера была обновлена тротуарная плитка, восстановлены газоны и отремонтированы ограждения. Подрядчику осталось установить скамьи и урны по периметру сквера. Завершить ремонт планируется до конца мая.

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