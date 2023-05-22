Грозы, дожди и жара: синоптики о погоде на этой неделе в Перми

Трудовая неделя в Перми ожидается теплее климатической нормы на 6-7 градусов. По данным научно-популярного проекта «Метеоролог и я», днем температура воздуха повысится до рекордных +26…+31°С. В северных и центральных районах края пройдут локальные и кратковременные дожди, а по югу края совсем может обойтись без осадков.

Так, в понедельник и вторник ожидается малооблачная погода, местами кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха ночью +5…+10°C, днем +22…+28°C.

В среду, 24 мая, в отдельных районах вновь ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбики термометра будут на отметке +6…+11°C, днем +24…+29°C. Самыми жаркими днями станут 25 и 26 мая. Днем воздух прогреется до +26…+31°C. Возможны дожди и грозы.

По предварительным данным синоптиков, в выходные ночью +12…+17°C, днем +28…+33°C. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье по западу кратковременный дождь, гроза.