В торговых центрах Перми появятся пространства для досугов подростков

Власти Перми выступили с инициативой открыться специальные пространства для досуга подростков в городских торговых центрах. Как сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале, первая площадка появится в июне в ТРЦ «Планета».

«Многие дети и подростки проводят свое свободное время в торговых центрах. Это понятно, ведь здесь есть современные зоны для отдыха, фудкорты, wi-fi, возможность зарядить гаджеты. В этом возрасте для подростков важнее всего общение, необходимо быть частью компании. У нас возникла идея сделать этот досуг более организованным и создать на базе ТЦ специальные подростковые пространства. Планируем наполнить их разнообразными событиями, досуговыми и развивающими мероприятиями, которые были бы интересны ребятам. Таким образом, будем сближать культуру потребления с культурой проведения досуга», – комментирует Алексей Демкин.

Каждую неделю запланированы различные соревнования, концерты и мастер-классы. С осени различные мероприятия для подростков в ТРЦ «Планета» планируется проводить каждую неделю.

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