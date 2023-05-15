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По-летнему тепло: синоптики о погоде в Пери на этой неделе

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unsplash.com

На этой неделе в Перми условия погоды будут формироваться под влиянием антициклонов, что приведет к по-летнему теплой погоде без осадков. Об этом рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и я».

Так, в понедельник, 15 мая, будет переменная облачность, температура воздуха ночью +2…+7°C, днем +15…+20°C. Во вторник днем столбики термометров поднимутся до +19…+24°C. В среду и четверг синоптики прогнозируют малооблачную погоду, воздух ночью прогреется до +3…+9°C, а днем до +20…+25°C. В пятницу, 19 мая, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +4…+9°C, днем +20…+25°C.

По предварительным данным в выходные в Перми есть вероятность дождей и гроз. Ожидается похолодание до +17°C.

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